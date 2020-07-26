تونس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة القادمة.جاء ذلك في تصريح لمصدر رسمي من رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.ولم يُرشح هشام مشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.// انتهى //00:45ت م0207