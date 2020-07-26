القاهرة 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحثا خلاله تطورات ملف سد النهضة والأزمة الليبية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح، أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل، فيما أعرب الرئيس رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.وأشار إلى أنهما استعرضا آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.// انتهى //01:00ت م0210