تونس 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسدعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى تكوين الحكومة في أجل أقصاه شهر.وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشي ، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.وقال : " نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية ".// انتهى //02:00ت م0212