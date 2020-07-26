واشنطن 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74,818 إصابة جديدة و 1,145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ).وطبقا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145,013 حالة وفاة.// انتهى //02:58ت م0213