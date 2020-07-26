المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الأحد , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى العاشرة مساء.//انتهى//03:20ت م0215