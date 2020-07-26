الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيـادة تهـنئ رئيسي المالديف وليبيرياولي العهد يتلقى عدداً من الاتصالات للاطمئنان على صحة خادم الحرمينتوجيه بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين«التجارة» لـ«الشورى»: نظام مكافحة الغش التجاري ضعيف.. في عام فقط.. ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة بقيمة مليارتركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسيرالصحة: تخطينا حاجز 217 ألف حالة تعافٍ في المملكة160 ألف ريال غرامة لـ16 مخالفاً لقرار دخول المشاعرقرار وشيك بتوفير بديل سكني للمنزوعة منازلهم للمنفعة العامةاستخدام تطبيقات توكلنا وتباعد وتطمن والأساور الإلكترونية للحجاج2 % نسبة أطفال التوحد بالمملكةأمطار غزيرة تشهدها منطقة مكة ومحافظاتهاتناغم قطري - إيراني لدعم العبث الحوثيخطوات أميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابالعراق يؤمّن منافذه إنفاذاً للقانون ومنعاً للتجاوزاتميلي في إسرائيل لبحث الشأن الإيراني وتحديات المنطقةخطة بايدن.. وعود ووابل من الاتهامات// يتبع //06:01ت م0003