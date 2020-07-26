عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيـادة تهـنئ رئيسي المالديف وليبيريا
ولي العهد يتلقى عدداً من الاتصالات للاطمئنان على صحة خادم الحرمين
توجيه بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين
«التجارة» لـ«الشورى»: نظام مكافحة الغش التجاري ضعيف.. في عام فقط.. ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة بقيمة مليار
تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير
الصحة: تخطينا حاجز 217 ألف حالة تعافٍ في المملكة
160 ألف ريال غرامة لـ16 مخالفاً لقرار دخول المشاعر
قرار وشيك بتوفير بديل سكني للمنزوعة منازلهم للمنفعة العامة
استخدام تطبيقات توكلنا وتباعد وتطمن والأساور الإلكترونية للحجاج
2 % نسبة أطفال التوحد بالمملكة
أمطار غزيرة تشهدها منطقة مكة ومحافظاتها
تناغم قطري - إيراني لدعم العبث الحوثي
خطوات أميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
العراق يؤمّن منافذه إنفاذاً للقانون ومنعاً للتجاوزات
ميلي في إسرائيل لبحث الشأن الإيراني وتحديات المنطقة
خطة بايدن.. وعود ووابل من الاتهامات
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