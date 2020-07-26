وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تأثير المملكة في فرص القرن الواحد والعشرين ): المشهد الـعام المرتبط بالجهود الـتي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) علـى الصحة والاقتصاد الدولي، يرتبط بالأدوار القيادية والمؤثرة التي تقوم بها المملكة عطفا على قدراتها ومكانتها في المجتمع الدولي، كذلك قيادتها لمجموعة العشرين، والتي تواصل من خلالها العمل على تحقيق تلك المفاهيم المرتبطة بتوفير الـتعافي والـتماسك والاستدامة لـلـمنظومة الصحية والموارد الاقتصادية العالمية.حين نعود لما ورد في الاجتماع المعقود لممثلـي قادة مجموعة الـعشرين (الـشربا)، الـذي يعتبر الاجتماع الاستثنائي الثاني افتراضيا، ضمن رئاسة المملكة العربية الـسعودية لمجموعة الـعشرين، بمشاركة جميع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.وواصلت : وما استعرضه ممثلـو قادة مجموعة الـعشرين عن الـتقدم الُمحرز في تنفيذ الالـتزامات الـتي اتفق عليها قادة مجموعة الـعشرين في قمتهم الاستثنائية التي عُقدت في شهر مارس؛ وتركيزهم على موضوعات الصحة والاقتصاد العالمي والتجارة والتعاون الدولي، ومناقشتهم سبل تعزيز المتانة على المدى الطويل من خلال تحسين الجاهزية الـصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، والاستجابة العاجلة لـدعم الـدول الأقل نموا، وتعزيز جهود حماية البيئة للتعافي بشكل أقوى في جميع أرجاء العالم، واستعراض المشاركين في الاجتماع للتقدم المحرز في جميع مسارات العمل الأخرى في مجموعة العشرين، وسبل المضي قُدما تمهيدا لقمة قادة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر، وتشديد المملكة العربية السعودية على مواصلة جهود مجموعة العشرين الجماعية لتحقيق الالـتزامات الـتي اتفق عليها الـقادة استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد من أجل حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي، وتأكيد أهمية وجود جبهة عالمية متحدة تقود العالم لتجاوز هـذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر متانة وشمولية واستدامة، وبقية ما تم استعراضه خلال الاجتماع عن مدى التقدم المحرز حتى الآن، وتقديم المرئيات المعنية بتحقيق استدامة هذه الخطوات تمهيدا لاجتماعات الشربا المقبلة وقمة قادة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //06:01ت م0007