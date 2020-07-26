كانبيرا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز عن وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصا.// انتهى //06:03ت م0008