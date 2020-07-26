القاهرة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وتناولت تطورات ملف سد النهضة والأزمة الليبية، و الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى المظاهرات الغاضبة التي اندلعت بالعاصمة الليبية طرابلس بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة .وأنبأت صحف الأحد عن تصويت البرلمان الصومالي أمس بسحب الثقة من رئيس الوزراء حسن على خيري لفشله في توحيد الأجهزة الأمنية على المستويين الفيدرالي والإقليمي.ونوهت إلى اتفاق حركتي فتح وحماس على عقد مهرجان مركزي مشترك في قطاع غزة ضمن التحركات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية التي تبتلع مساحات واسعة من أراضي الضفة المحتلة.ونشرت إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي، وقيام القوات الإسبانية العاملة ضمن التحالف الدولي بتسليم موقعها الذي تشغله ضمن قاعدة بسماية جنوب العاصمة بغداد إلى القوات الأمنية العراقية.وعرجت على التدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية والفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الفرنسية "ACONIT"، وباستخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.وتحدثت صحف القاهرة عن تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 511 إصابة و40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وخروج 933 متعافيًا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالات حتى أمس.// انتهى //08:38ت م0014