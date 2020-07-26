الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستتشكل المالديف من 29 مجموعة جزيرية تشتمل على نحو 1240 جزيرة مرجانية منخفضة السطح ، منها فقط 201 جزيرة مسكونة وأهم تلك الجزر تيلادوماتي أتول و إيهافان ديفول في الشمال ماله و أراي و مولاكو في الوسط سوفاديفا و أدو في الجنوب.وتعد جزيرة المالديف برغم غرابة اسمها منطقة مسلمة ، وذلك بفضل الله ثم التجار والدعاة من غربي الهند و من شبه الجزيرة العربية وشرقي إفريقية،ووصل الإسلام إلى الجزر عام 804 هـ / 189م ، غير أن الحدث الفاصل والمهم في تاريخ الجزيرة كان في 548هـ / 1153م ؛ إذ استطاع الداعية الشيخ (حافظ بن بركات البربري المغربي) أن يؤثر على ملك تلك الجزر وأن يحوّله إلى الإسلام ، وكان قد أمضى 11 عاماً يدين بالبوذية ، وبإسلام السلطان أسلم السكان كافة , وكانت تسمى جزر المالديف قديماً من قِبل العرب بذيبة المهل .وتتدرج في البلاد أنواع الحياة النباتية المدارية من العشب والعيص إلى الأشجار المثمرة ونخيل جوز الهند ويتميز المناخ بالدفء والرطوبة وتسقط الأمطار الموسمية من الجنوب الغربي والشمال الشرقي على معظم المناطق‌.والأراضي في المالديف منبسطة مع بعض المواقع المرتفعة والمساحات الصالحة للزراعة محدودة , كما توجد بعض الغابات والمراعي ولكن لا توجد محاصيل دائمة.وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية المالديف 298 كيلومتراً مربعاً وعاصمتها ماله واللغة الرسمية الديفيهى والعملة الوطنية الروبية.ويعتمد اقتصاد المالديف على صيد الأسماك والنقل البحري والسياحة وتتمثل باقي الصناعات الرئيسة في إنتاج الملابس وبناء السفن والحرف اليدوية.ومن بين المشاكل المستعصية التي تواجه المالديف نقص إمدادات المياه العذبة.وتتمثل أهم المحاصيل الزراعية في القطن وجوز الهند وثمر شجرة الخبز والمانجو والببايا والزيزفون والموز والقرع والقلقاس , كما يزرع قصب السكر والتبغ والشاي للاستهلاك المحلي .والصادرات الرئيسة لجمهورية المالديف تتمثل في السمك المعلب والتين والملابس ‌والأقمشة , أما الواردات الرئيسة فهي المكائن ومعدات النقل والسلع المصنعة الأساسية والمواد الغذائية والحيوانات والمنتجات النفطية .// انتهى //09:44ت م0018