رام الله 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 وفيات و382 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين، وتوقعت تراجع الأرقام خلال الأيام المقبلة.وأشارت إلى اقوال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، إن الإجراءات المطبقة حاليا في مختلف المحافظات الفلسطينية ما تزال مستمرة كما هي عليه، ولا يوجد أي تغيير، للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، شابا فلسطينيا على حاجز عسكري في بيت عينون شرق الخليل، وفتاة فلسطينية من قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.وأولت اهتمامًا بإعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغت 284,196 حالة في الـ 24 ساعة الماضية.وتطرقت إلى تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس ، في عدة مناطق من القدس وتل أبيب وقيسارية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته، بسبب قضايا الفساد، والفشل في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وما تبعه من أزمات اقتصادية.//انتهى//10:03ت م0024