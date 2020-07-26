سكاكا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمس، منتزه الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ومنتزه جبل قارا بمدينة سكاكا، يرافقه عدد من المسؤولين في الأمانة.ووجه المهندس الشرعان بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة للرفع من مستوى الخدمات فيها والتأكيد على الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستيعاب استقبال زيادة أعداد الزوار خلال عطلة العيد وجميع الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب وراحة مرتاديها إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.وشدد المهندس الشرعان على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع البلدي.// انتهى //10:59ت م0028