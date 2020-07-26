الخرطوم 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، تسجيل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 83 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 11385 إصابة ، فيا بلغ إجمالي الوفيات 717 حالة وفاة .وتابعت ماصدر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أمس، أن النشاط الاستيطاني لا يتوقف، وهو يتنقل من محافظة إلى أخرى في الضفة الغربية، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الأغوار الفلسطينية ومن محافظتي بيت لحم والقدس هدفًا لها.ولفتت الانتباه إلى تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس ، وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة.وأخبرت عن تسليم التحالف الدولي في العراق أمس، موقعه الذي كان يشغله ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية العراقية، غداة قصف القاعدة بأربعة صواريخ كاتيوشا دون وقوع خسائر بشرية.وتطرقت إلى مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة زرعت بإقليم باغلان شمالي أفغانستان.// انتهى //11:04ت م0030