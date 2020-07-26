بريدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، جولات رقابية مكثفة، شملت عدداً من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه، اسفرت عن مصادرة ١٧ طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة بالتقيد بالتعليمات حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.// انتهى //11:07ت م0031