مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسنفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كيلو جراماً من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وبيَّن أن دور البلدية في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والحد منها لما لها من أضرار؛ نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والأماكن العامة.وأكّد المهندس"قدح" استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيراً إلى أنَّ البلدية لا تألوا جهداً في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.// انتهى //11:17ت م0033