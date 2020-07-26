نجران 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستواصل أمانة منطقة نجران عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وفق خطة عمل شاملة.ووجّه أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان الوكالات والإدارات المعنية في الأمانة والبلديات المرتبطة التي تستدعي طبيعة عملها الاستمرار ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطن والمقيم، وتسيير العمل خلال الإجازة.وأكد على بذل أقصى الجهود في متابعة أعمال النظافة والرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية، ومراقبة على كل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم في إطار مسؤولية الأمانة الصحية والرقابية، إلى جانب تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات للأهالي والزوار.// انتهى //11:18ت م0034