الجزائر F15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والقرارات التي ينتظر أن يتمخض عنها، لاسيما ما تعلق بحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وتحريك عجلة القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الرئيس تبون سيفصل اليوم في ملف تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الجزائري باعتماد إجراءات تخفف تداعياتها الاجتماعية والمالية على المواطنين والشركات العامة والخاصة.وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة الجزائرية، 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات و383 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، مبينة ارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة إلى 26764 حالة أي ما يمثل 1.4 حالة لكل 100 ألف نسمة، في حين وصل اجمالي الوفيات إلى 1146 حالة، وارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 18076 حالة.وتابعت تطورات الاوضاع في ليبيا، مبرزة اعلان الناطق بإسم قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، محمد قنونو، التمسك بموقف الحكومة تجاه شن عملية عسكرية على مدينة سرت والجفرة، على الرغم من الدعوات الدولية والاقليمية لوقف اطلاق النار والعودة للعملية السياسية لإنهاء الصراع.//انتهى//11:21ت م0035