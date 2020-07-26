بيت لحم- الخليل 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و الخليل.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حازم قفيشة، ونايف الرجوب، عقب دهم منزليهما في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل ، وتفتيشهما.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، الشاب أحمد يوسف عرفة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ، بعد احتجازه على حاجز الكونتينر .// انتهى //11:24ت م0037