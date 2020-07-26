الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي النظيم والجنادرية اليوم، سلسلة من الكلمات الدعوية بعنوان: (فضل عشر ذي الحجة)، يلقيها مجموعة من الدعاة في عدد من مساجد وجوامع مدينة الرياض بعد صلاتي المغرب والعشاء، وتستمر لمدة أربعة أيام.وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.// انتهى //11:32ت م0038