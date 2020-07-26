إسلام آباد 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، اشادة رئيس الوزراء عمران خان بنجاح استراتيجية الإغلاق الذكي والتي ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا في باكستان بشكل قياسي.وسلطت الضوء على الإجراءات الجديدة التي طبقتها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات بعيد الأضحى ويوم الاستقلال الباكستاني.واهتمت بتأكيد باكستان حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي.وأشارت إلى مساعي باكستان لتحقيق كافة الشروط المفروضة عليها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف" لشطبها من القائمة الرمادية الخاصة بالمجموعة المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب.وتطرقت إلى عزم السلطات الباكستانية تعزيز عملية مكافحة الفساد المالي والإداري لتحسين أداء المؤسسات الحكومية.ولفتت الانتباه إلى تجاوز الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 16 مليون إصابة على مستوى العالم، غالبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية والهند، ومخاوف في أوروبا من التعرض لموجة ثانية .// انتهى //11:38ت م0040