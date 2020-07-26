تونس 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ، نبأ تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية في الحكومة الحالية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة.ونشرت بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس الجمهورية التونسية فحوى بيان لرئاسة الجمهورية عبرت فيه عن أملها في قدرة الشعب التونسي على تخطي المصاعب والأزمات والتحديات .وكتبت الصحف في الشأن المغاربي عن موافقة مجلس الأمن الدولي برئاسة ألمانيا وبدعم عدة دول على عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن خروقات الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا.وأشارت إلى إعلان 7 دول عربية ، تشديدها إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بمنع صلاة عيد الأضحى في عموم المساجد والساحات، واقتصارها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة.// انتهى //11:41ت م0042