الباحة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسجهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نحو 851 جامعاً ومسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك .وأكد الفرع على جميع المسؤولين عن تلك الجوامع والمساجد بأهمية تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين، وتهيئتها بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، فيما حدد الفرع موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:05 صباحاً بمشيئة الله تعالى .// انتهى //12:54ت م0047