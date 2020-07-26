اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 52ر12 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4862 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر37 مليون سهم تمت عبر 3959 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر9 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خمسة نقاط ليبلغ مستوى 98ر4071 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 53ر17 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 28ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5263 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 55ر19 مليون سهم تمت عبر 2720 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار .
في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4028 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر12 مليون سهم تمت عبر 829 صفقة نقدية بقيمة 06ر887 ألف دينار .
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