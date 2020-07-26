الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 52ر12 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4862 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر37 مليون سهم تمت عبر 3959 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر9 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خمسة نقاط ليبلغ مستوى 98ر4071 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 53ر17 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 28ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5263 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 55ر19 مليون سهم تمت عبر 2720 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار .في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4028 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر12 مليون سهم تمت عبر 829 صفقة نقدية بقيمة 06ر887 ألف دينار .// انتهى //13:31ت م0057