صامطة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واسنفذت لجنة وفرة السلع والخدمات اللوجستية المنبثقة عن لجنة الطوارىء بمنطقة جازان ، جوالات رقابية على أسواق محافظة صامطة ، وذلك بهدف التأكد من وفرة المنتجات والسلع الغذائية .وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان عبدالله بن محمد القحطاني أن اللجنة تراقب بشكل مستمر جميع منافذ البيع لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات برفع أسعار السلع الرئيسة والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها .‏‎ وأكد وفرة السلع الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى، والمستودعات وبكميات كبيرة ، إضافة لتوفر السلع بأسعار مناسبة وسط تنافس كبير للأسواق ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة حول وفرة السلع والتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة من خلال تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية. // انتهى //14:31ت م0071