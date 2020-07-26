اجتماعي / جمعية بر المسارحة توزع ٣٣٠٠ سلة غذائية
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
أحد المسارحة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واس
وزعت جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة ٣٣٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها ضمن مبادرة "نهر العطاء" .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة يحيى داود محزري أن المبادرة مستمرة لتوفير احتياجات الأيتام والأسر وذوي الحاجة ، مبيناً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة .
وقدم محزري شكره وتقديره لجمعية البر بجازان على مساهمتها ، سائلاً الله الأجر والمثوبة للجميع.
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14:32ت م
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