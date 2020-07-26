أحد المسارحة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة ٣٣٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها ضمن مبادرة "نهر العطاء" .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة يحيى داود محزري أن المبادرة مستمرة لتوفير احتياجات الأيتام والأسر وذوي الحاجة ، مبيناً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة .وقدم محزري شكره وتقديره لجمعية البر بجازان على مساهمتها ، سائلاً الله الأجر والمثوبة للجميع.// انتهى //14:32ت م0072