الطائف 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستواصل امانة الطائف اعمالها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية.وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أنه تم تكليف 234 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية.وأبانت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون انقطاع ولمدة 16يوماً، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.// انتهى //14:41ت م0074