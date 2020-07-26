عمّان 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، اتفاقية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية للبرنامج التي تبلغ تكلفتها 700 مليون دولار.وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي، وعن برنامج الأغذية العالمي المدير القطري والممثل المقيم للبرنامج في الأردن سارة جيبسون.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ في إطار الخطة للفترة 2020-2022 م، حيث سيقدم البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة الدعم للأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.ويعمل البرنامج مع الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية الوطنية وتوسيعه، إضافة إلى تعزيز الاستعداد للطوارئ وقدرات الاستجابة والمساهمة بقطاع الأمن الغذائي والتغذية.// انتهى //14:43ت م0076