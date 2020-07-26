الدمام 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (617) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (18) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (18) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، كما طهرت وعقمت (723) موقعا، بمشاركة (9541) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، وذلك ضمن جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى .وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز "940".// انتهى //14:52ت م0077