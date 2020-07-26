المهرة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد لأطفال النازحين والأيتام في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة.حيث جرى توزيع 450 حقيبة تشمل 1,350 قطعة من كسوة العيد في مديرية سيحوت، استفاد منها 1,350 طفلاً، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .//انتهى//14:58ت م0079