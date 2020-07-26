الشقيق 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واسأكملت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التعقيم والصيانة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وتفقد رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، نقاط الذبح والإجراءات الاحترازية ضمن خطتها لهذا العام ، كما بدأت في تعقيم وتطهير المرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات ، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع، مشيرا إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.وبين العتودي أن البلدية تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الاضحي المبارك بتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية في المطاعم والمحلات التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قامت البلدية بتركيب عدد من اللوحات على الشارع العام ابتهاجا بقدوم عيد الأضحى المبارك. // انتهى //14:59ت م0081