حضرموت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديريات الريدة وقصيعر وبروم ميفع بمحافظة حضرموت.حيث جرى توزيع 1,100 حقيبة تشمل 3,300 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,300 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز دشن مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .//انتهى//15:02ت م0083