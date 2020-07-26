لحج 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة عيد الأضحى لأطفال النازحين والأيتام بمحافظة لحج ضمن مشروع (فرحتهم أمل - كسوة العيد للأيتام والنازحين 2020م).وجرى توزيع 1,250 حقيبة تشتمل على 3,750 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,750 طفلا، في مديريتي تبن والحوطة.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن الأسبوع الماضي مشروع كسوة العيد لعشر محافظات يمنية.//انتهى//15:02ت م0084