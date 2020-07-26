مسقط 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساغلق مؤشر سوق مسقط "30" عند مستوى 99ر3557 نقطة منخفضا 9ر5 نقطة بنسبة 165ر0 % مقارنة مع اخر جلسة تداول والتي اغلق فيها عند مستوى 88ر3563 نقطة .وبلغت قيمة التداول بالسوق اليوم مليون و 297 الف و699 ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 7ر15 % مقارنة مع اخر جلسة تداول التي بلغت مليون و 539 الف و921 ريال عماني.كما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 005ر0 % عن اخر تداول وبلغت ما يقارب 80ر18 مليار ريال عماني .// انتهى //15:46ت م0103