واغادوغو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن حزب "الاتحاد من أجل التغيير والتقدم" ترشيح رئيسه وزعيم المعارضة البوركينية زيفيرين ديابري، مرشحا عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها خلال نوفمبر القادم.وانتقد ديابري، في كلمة له، إدارة النظام الحاكم بقيادة "حركة الشعب من أجل التقدم"، داعيا البوركينيين إلى عدم "ارتكاب نفس أخطاء سنة 2015".وكان الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري قد رشحه حزبه، قبل أسابيع، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وسيقوم "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم" (حزب الرئيس السابق بليز كومباوري)، بإعلان إيدي كومبويغو مرشحا عنه لنفس الاستحقاق الانتخابي.وسبق أن أكد كل من كادري ديزري ودراغو الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الأسبق بليز كومباوري، وجليبيرت ودراغو عن "التحالف من أجل الديمقراطية والاتحاد، ووزير الثقافة الأسبق طاهيرو باري عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية البوركينية.// انتهى //17:33ت م0129