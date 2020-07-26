مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستعتزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم مصحف لكل حاج ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.ويأتي توزيع المصاحف لحجاج بيت الله الحرام، انطلاقا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله مصحفًا خاصًا به.يذكر أن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم.//انتهى//17:42ت م0132