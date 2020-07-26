مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستفقد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير اليوم المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام ورافقه في الجولة التفقدية مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدد من قيادات الصحة.واوضح الدكتور مطير أن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، ومدى تطبيق بروتوكول وزارة الصحة وإجراءاتها وتعليماتها الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد19.ومن جانبه أشار مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية و المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن الجولة اشتملت على زيارة المرافق الصحية التي هيأتها الوزارة للحجاج في هذا الموسم الاستثنائي، إضافة إلى ما تقدمه سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.وبين العتيبي أن جميع المرافق الصحية جهزت بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية لضيوف بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لكل مجموعة من الحجاج على مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي لتقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.// انتهى //17:58ت م0137