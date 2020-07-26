مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسنفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح حملة لإزالة حظائر المواشي العشوائية في وادي جليل بمكة المكرمة، وأسفرت الحملة عن مصادرة المواشي وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتشكيل عدد من اللجان والفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.وتأتي الحملة في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //18:01ت م0138