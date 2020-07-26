الأحساء 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واستفقد أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم اليوم، مسالخ الأحساء الثلاثة التي أنهت الأمانة استعداداتها وتجهيزها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفقاً للخطط والبرامج المستمرة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية، وتعزيزاً لجهودها في رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في المسالخ.وأكد المهندس الملحم سعي الأمانة لتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، وتخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وأخرى مخصصة لخدمة المعاقين وصالات للجمعيات والمتعهدين.وأضاف، أن الإجراءات تضمنت "طلب إصدار تصريح مؤقت" للمطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأنعام خلال فترة السماح بذلك من أيام العيد وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وعقد النظافة ورمي المخلّفات، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية.وأشار الملحم، إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بين الأمانة ومديرية الشرطة لإيقاف أي مطبخ غير مرخص، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت، فيما كثفت الأمانة عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي التي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.من جانبه، حذّر وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري، من خطورة الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة، لأنها تتم في ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، مما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية مما يتسبب في تكاثر الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، إضافة إلى عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز سيكون سبباً في تلوث اللحوم، وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها .// انتهى //18:02ت م0140