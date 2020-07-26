حوطة بني تميم 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، حيث جهز مسلخ البلدية بكاميرات المراقبة ومسارات للدخول والخروج للاستلام والتسليم، كما جهز مقر للضيافة مزود بشاشة يتابع من خلاله مسار الأضحية من الاستلام حتى التسليم روعي فيه جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية أكملت جاهزيتها في تنظيم موقع بيع الأضاحي بسوق الماشية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتوفير الأمن والسلامة، إضافة إلى توزيع خمسة آلاف حقيبة للأضحية مزودة بمنشورات توعوية وأدوات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان.وبين القحطاني، أن البلدية قامت بتكثيف أعمالها الدورية للمحافظة على النظافة العامة في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، كما هيئت الحدائق العامة للزوار، وتجميل الطرق بالإنارة واللوحات الدعائية احتفالاً بالعيد، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومراقبة الأراضي الحكومية من التعديات فترة إجازة العيد.وأكد القحطاني، أن البلدية فتحت جميع القنوات الرسمية للتواصل معها وستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات البلدية، ودعا جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة وتقديمها على تطبيق طوارئ أمانة منطقة الرياض أو من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ (940).// انتهى //18:02ت م0141