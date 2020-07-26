عمّان 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 12 أردني قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1058 حالة.// انتهى //18:05ت م0143