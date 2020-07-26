الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستلقى سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.وأعرب سمو نائب الأمير ولي العهد عن بالغ شكره لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقدرا سموه هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة والعافية.// انتهى //18:30ت م0151