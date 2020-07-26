السيح 05 ذو الحجة 1441هـ الموافق 26 يوليه 2020م واسأعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم ، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف ، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات الإنتاج ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply.واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية ، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول ، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية ، والتأمين الطبي ، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري من 5300 - 7300 ريال ، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب ، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.// انتهى //18:30ت م0152