عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساستكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة الحدود الشمالية، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب ، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.// انتهى //19:19ت م0157