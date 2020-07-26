إسلام آباد 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و 1226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 273113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5822 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 237434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.// انتهى //19:20ت م0158