باماكو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة المالية أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد، ستتم ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك بعدما فرض إغلاق وتوقف عدد من المؤسسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس الماضي.جاء الإعلان المالي في بيان صادر عن رئيس الوزراء، بوبو سيسيه، اليوم.وفتحت مالي حدودها الجوية ابتداءً من يوم أمس، بينما قررت الحكومة فتح حدودها البرية يوم الجمعة القادم.وسجلت مالي حتى الآن 2503 إصابات بفيروس كورونا، بينما توفي 74 شخصاً بسبب الفيروس، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المالية.// انتهى //19:22ت م0161