الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عدداً من قضايا التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.وأشاد وزير الخارجية اليمني بنتائج الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقدة مطلع الشهر الجاري، مؤكداً حرص اليمن على تعزيز التعاون العربي الصيني وصولاً إلى شراكة كاملة في مختلف المجالات، مثمناً موقف الصين الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية، ودعمها لليمن في العديد من المجالات للتخفيف من معاناة اليمنيين.من جهته عبر السفير الصيني عن تقدير بلاده لموقف اليمن الداعم لقضايا الصين، مجدداً التأكيد على موقف الصين الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية، ودعمها لجهود عملية السلام.// انتهى //19:28ت م0162