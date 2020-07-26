واشنطن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم مقتل رجل رمياً بالرصاص في مظاهرة بالولاية عندما اقترب من سيارة حيث فتح سائقها النار من الداخل.وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في مدنية أوستن كاترينا راتليف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المتظاهر نقل إلى مستشفى حيث أعلن عن وفاته في وقت لاحق.وأبانت راتليف أن التقارير الأولية أشارت إلى أن "الضحية ربما كان يحمل بندقية"، مفيدة أن المشتبه به اعتُقل ويتعاون مع الشرطة.// انتهى //19:46ت م0166