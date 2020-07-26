الجزائر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 593 إصابة مؤكدة جديدة و 9 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وكشف رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء ، جمال فورار ، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيراً إلى وجود 64 مريضا حاليا بالعناية المركزة.وأفاد فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27357 من بينها 593 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1155 وعدد المتماثلين للشفاء 18471.// انتهى //19:47ت م0167