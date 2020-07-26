الرباط 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم إلى الرباط، في زيارة للمغرب سيجري خلالها مشاورات مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماش بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده.وأوضحت وكالة الأنباء المغربية، أن مبادرة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.// انتهى //19:53ت م0168