مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستجلت مشاعر الفرح والسرور من ضيوف الرحمن على ما تحقق لهم من إتاحة الفرصة لأداء مناسك الحج هذا العام، رافعين أكف الضراعة وخالص الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على ما وجدوه من استعدادات هيأتها حكومة المملكة منذ قدومهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة جائحة كورونا، عادين ذلك تجسيدًا لحرص الحكومة على تحقيق حج آمن بإذن الله.وقدم المقيم الحاج المصري محمد عبدالله السيد شكره وتقديره لقيادة المملكة ولوزارة الحج ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية، مشيرا إلى أن الإجراءات تؤكد الاهتمام الكبير والإجراءات الدقيقة التي تتبعها المملكة لسلامة الحجاج من الأوبئة واتباع التعليمات الرسمية العالمية والمحلية لسلامة الحجاج في ظل الجائحة.فيما قال عبد الرزاق من جمهورية الكاميرون أحد طلاب الجامعة الإسلامية: "إن الإجراءات التسلسلية لقبول حج هذا العام كانت سلسة من قبل المسؤولين، حيث جرى التواصل معهم لإخبارهم بقبول تصريح الحج ، ثم بدأت الإجراءات الصحية من خلال الفحوصات الطبية للتأكد من السلامة من أية أمراض أو علامات تدل على أي اشتباه، بعد ذلك فعل القبول النهائي وجرى الانتقال إلى مكة المكرمة، مشيدا بما لمسه من إجراءات عالية جداً في الحفاظ على سلامة الحجاج وتحقيق رغبتهم.من جهة أخرى أشاد مرحوم إدريس من أثيوبيا بالجهود المبذولة من قبل المملكة تجاه خدمة حجاج بيت الله الحرام، الذي يقوم بأداء مناسك الحج لأول مرة في حياته، مبدياً سعادته بتحقيق الحلم، مؤكداً أن الإجراءات التي عمل عليها كانت نوعية وملفتة مقدماً شكره لحكومة المملكة.كما عبرت مريم محمد الأمين من دولة موريتانيا عن سعادتها بحج هذا العام الذي تؤديه لأول مرة في حياتها ، وقالت: إننا بدأنا الإجراءات في الحج بطريقة رائعة ، والتزمنا بجميع الإجراءات الصحية والوقائية الرسمية، مؤكدًا أن النظام والإجراءات التي لمستها فور وصولها توحي بحج آمن من الأوبئة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والخدمات الرائعة التي قدمتها المملكة لهم، سائلة الله أن يحفظ المملكة ويديم عزها، ويجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين.// انتهى //20:29ت م0170